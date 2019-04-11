Украинцы призывают на помощь Европу

Киев планирует предложить Москве новый контракт на транзит российского газа на основе законодательства Евросоюза. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.

"[Украинская сторона] предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, что позволит "Нафтогазу" оставаться надежным транзитным партнером для Европы и одновременно заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС", – цитирует пана Витренко "Укринформ".

По его мнению, существует высокая доля вероятности полного прекращения транзита российского голубого топлива с 2020 г. в случае начала эксплуатации газопровода "Северный поток-2" в конце текущего года.

Поэтому у компании созрел целый ряд шагов, как вести себя в дальнейшем.





Так, Киев намерен добиваться выполнения "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража о выплате более $2,56 млрд и продолжит судебную тяжбу по пересмотру тарифа на транзит газа с марта 2018-го.

Помимо этого, по словам пана Витренко, деятели "Нафтогаза" лелеют планы инициировать в конце нынешнего апреля перед Еврокомиссией новое дело в отношении российского газового монополиста за "нарушение правил конкуренции на европейском рынке".

""Нафтогаз" и Евросоюз имеют общие интересы. Убежден, что события, которые происходят сегодня, только подчеркивают необходимость более мощного и даже более тесного партнерства. Мы можем вместе работать на совместных началах, основой которых является верховенство права, прозрачность и правила честной игры", – констатировал украинец.

Ранее на этой неделе замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил, что Еврокомиссия хочет сразу после проведения второго тура президентских выборов в Незалежной начать организацию очередной трехсторонней встречи с РФ и Украиной по газу. Брюссель планирует в 2019 г. добиться заключения 10-летнего транзитного контракта по перекачке нашего газа через украинскую территорию европейским потребителям.

Сегодня он поведал, что его предложения, которые он изложил в письмах сторонам спора, якобы получили в Москве и Киеве положительную реакцию.

