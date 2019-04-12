Анатолий Гриценко договорился

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко оказался в международном розыске за призывы к совершению терактов. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.



По ее словам, суд получил запрос Следственного комитета РФ на заочный арест Гриценко. Ему предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет".

"Он объявлен в международный розыск", – цитирует Цареву ТАСС.

Анатолий Гриценко возглавлял министерство обороны Незалежной с 2005 по 2007 годы. После ухода с должности он пошел в большую политику, приняв участие в президентских выборах на Украине. Он выставлял свою кандидатуру трижды – в 2010, 2014 и 2019 годах. Все три избирательные кампании он проиграл.

Гриценко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Москвы. Так, уже в статусе кандидата в президенты он заявил в марте этого года, что в случае победы максимально ужесточит "антитеррористическую операцию" в Донбассе. Он пообещал, что за одного убитого украинца СБУ будет убивать по 10 ополченцев.