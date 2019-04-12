Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Экс-главу Минобороны Украины объявили в международный розыск

Анатолий Гриценко. Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
продолжениеМариуполь оставили без воды
Анатолий Гриценко договорился

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко оказался в международном розыске за призывы к совершению терактов. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

По ее словам, суд получил запрос Следственного комитета РФ на заочный арест Гриценко. Ему предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет".

"Он объявлен в международный розыск", – цитирует Цареву ТАСС.

Анатолий Гриценко возглавлял министерство обороны Незалежной с 2005 по 2007 годы. После ухода с должности он пошел в большую политику, приняв участие в президентских выборах на Украине. Он выставлял свою кандидатуру трижды – в 2010, 2014 и 2019 годах. Все три избирательные кампании он проиграл.

Гриценко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Москвы. Так, уже в статусе кандидата в президенты он заявил в марте этого года, что в случае победы максимально ужесточит "антитеррористическую операцию" в Донбассе. Он пообещал, что за одного убитого украинца СБУ будет убивать по 10 ополченцев.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Устали от конфликта: американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Око за око: Белоруссия перекроет России нефтяную трубу

В соседней Республике затаили обиду за наливные яблочки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей