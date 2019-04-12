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Мариуполь оставили без воды

Фото: commons.wikimedia.org
Крупнейшие предприятия региона оказались в бедственном положении, на очереди - жители

Долги водоснабжающей компании "Вода Донбасса" перед украинскими энергетиками привели к тому, что часть насосных станций были выключены. В результате прекратилась подача воды на важнейшие предприятия региона.

"11 апреля в 22.12 в соответствии с требованиями ГПВД "Укринтерэнерго" оператором системы распределения ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по причине задолженности КП "Компания "Вода Донбасса" за потребленную электроэнергию произведено отключение насосных станций 1 и 2 подъёма Павлопольского участка", – сообщила пресс-служба компании.

Таким образом без водоснабжения остались "комбинат Азовсталь, комбинат Ильича, 5 садоводческих сообществ, ООО Бестбетон, ООО Донагроснаб, ФЛП Бадиора, ПАО Мариупольгаз, МПО ВКХ Фекальная насосная станция", предупредил оператор.

Фото: pixabay.com

О том, что в регионе могут начаться перебои с водой, было известно еще в конце марта. В качестве причины называлось, что прежний договор между КП "Вода Донбасса" и ГП "Укринтерэнерго" истек, а новый не заключен.

Если ситуация не будет урегулирована в ближайшее время, без питьевой воды могут остаться 3 млн. 265 тыс. жителей подконтрольной Киеву Донецкой области, отмечает украинское издание "Жизнь".

В начале зимы из-за долгов коммунальных операторов населения ряда украинских регионов осталось без газоснабжения и отопления.

Фоторепортаж
Замерзшие жители Киева вышли на улицу
Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/
Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/ Фото: facebook.com/news112ua/
Вера СВЕТЛОВА
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