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Киев нашел способ сохранить транзит

Фото: www.globallookpress.com
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Доверия к руководству "Нафтогаза" у украинского правительства уже нет

Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман, выступая в пятницу, 12 апреля, в Верховной раде.

"Для нас понятно, что и дальше РФ будет использовать все возможности для блокирования работы украинской ГТС, – цитирует Гройсмана РИА "Новости". – Безусловно, есть "план Б" на случай, если РФ прибегнет к этим действиям".

Контракт на поставки газа из РФ в ЕС через Украину истекает в конце нынешнего года. Договориться о новом соглашении стороны пытаются в формате трехсторонних консультаций. Последнее заседание состоялось в январе 2019 года. Переговоры тормозит тот факт, что пока не понятно, кто будет управлять ГТС Украины в ближайшем будущем.

Фото: www.globallookpress.com

"Я считаю, что НАК "Нафтогаз" и его менеджмент достаточно отстали по выполнению того плана, который был утвержден правительством относительно выделения ГТС в отдельную юридическую структуру", – пожаловался Гройсман нардепам.

Накануне исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко пытался убедить европейцев в Брюсселе, что украинская компания является надежным партнером. При этом он озвучил ряд условий для России, на которых Незалежная согласна подписать новый транзитный договор. Все они сводятся к тому, чтобы Москва выплатила Киеву крупные неустойки и согласилась на значительное повышение транзитных тарифов.

Очередные трехсторонние консультации могут состояться в мае, когда станет известен победитель президентских выборов на Украине и можно будет с кем-то серьезно договариваться. В Европе настаивают, что новый транзитный договор между РФ и Украиной должен быть заключен лет на 10, не меньше.

Николай ВИКТОРОВ
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