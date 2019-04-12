Украинцы пытались накормить россиян колбасой с чумой

Попытка ввезти опасные мясные деликатесы потерпела фиаско

Партию украинской колбасы, которая была заражена чумой, задержали пограничники в Белгородской области.

В автомобиле без номерных знаков стражи порядка нашли 20 тонн мясной продукции: пакеты со свининой, шпиком и колбасой. Вся еда была без маркировки, сообщает "Интерфакс".

Анализ показал, что в мясных деликатесах содержится генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Под надзором специалистов вся продукция была уничтожена. Поставки украинского мяса и мясной продукции в Россию запрещены с 2016 года.

На этой неделе СМИ сообщили, что в Россию также не будут поставляться яблоки и груши из Белоруссии. Эксперты считают, что Минск занимается реэкспортом: в Республике сертифицируют продукцию других государств как свою и поставляют в РФ.