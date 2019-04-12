Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы пытались накормить россиян колбасой с чумой

Фото: www.globallookpress.com
Попытка ввезти опасные мясные деликатесы потерпела фиаско

Партию украинской колбасы, которая была заражена чумой, задержали пограничники в Белгородской области. 

В автомобиле без номерных знаков стражи порядка нашли 20 тонн мясной продукции: пакеты со свининой, шпиком и колбасой. Вся еда была без маркировки, сообщает "Интерфакс".

Анализ показал, что в мясных деликатесах содержится генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Под надзором специалистов вся продукция была уничтожена. Поставки украинского мяса и мясной продукции в Россию запрещены с 2016 года.

На этой неделе СМИ сообщили, что в Россию также не будут поставляться яблоки и груши из Белоруссии. Эксперты считают, что Минск занимается реэкспортом: в Республике сертифицируют продукцию других государств как свою и поставляют в РФ.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Устали от конфликта: американцы потребовали пересмотра отношений с Россией

Политики Соединенных Штатов испугались возможной ядерной войны между державами

Потерю России признали невосполнимой для ПАСЕ

"Исторические решения" грузин оказались пшиком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей