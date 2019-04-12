Капитан "Норда" объявлен в розыск

Украина вспомнила о нем через 2 месяца после возвращения беглеца домой

Владимир Горбенко, капитан захваченного украинцами российского судна "Норд", объявлен на Украине в розыск. Поводом послужило отсутствие россиянина на заседании Оболонского районного суда Киева в пятницу, 12 апреля.

В ответ на вопрос судьи, почему обвиняемого нет в зале, прокурор ответил, что "Горбенко не смогли доставить на судебное заседание путем принудительного привода​, поскольку тот находится в аннексированном Крыму", передает "Крым.Реалии".

В результате было принято решение приостановить слушание дела и объявить капитана в розыск.

"Сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск", – приводит РИА "Новости" заявление прокуратуры.

Горбенко был арестован во время захвата рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море 25 марта 2018 года вместе с остальным экипажем. Позже моряков обменяли на украинских граждан, находящихся под стражей в РФ, но капитана не отпустили. В отношении него завели дело по обвинению в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

В феврале 2019 г. правоохранители Незалежной потеряли Горбенко из поля зрения. Вскоре выяснилось, что ему удалось вернуться в Крым. Капитан рассказал, что спецслужбы Незалежной предлагали ему отказаться от российского гражданства и признать вину в незаконном пересечении границы. Взамен ему обещали условный срок.