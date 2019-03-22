Еще один российский корабль ждет участь "Норда"

В Испании арестовали сухогруз "Заполярье"

Ценители фламенко и корриды положили глаз на судно Мурманского морского пароходства. Не исключено, что его выставят на продажу, как это сделали в свое время украинцы, которые пытались выгодно сбыть российский сейнер "Норд". Однако их коммерческая жилка порвалась о бюрократические нюансы.

Итак, сухогруз "Заполярье" может уйти с молотка за долги. Уже полгода он стоит в порту Мотриль. Между тем "парковка" там не из дешевых – €3 тыс. в день. То есть российская компания задолжала испанцам солидную сумму.

Хотя надо отдать должное руководству причала. Оно ждало денег до последнего, пока окончательно не разочаровалось в платежеспособности Мурманского пароходства. Обычно начальство терпит всего три месяца.

В итоге корабль арестовали по решению суда по коммерческим спорам провинции Гранада, рассказал Deutsche Welle капитан порта Фернандо Рамос Корона. Стопроцентно утверждать, что "Заполярье" выставят на продажу, пока рано. Но испанская сторона уже приценилась и выяснила, что российский сухогруз тянет на €15 миллионов.