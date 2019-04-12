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Порошенко рассказал Меркель о планах относительно "Северного потока - 2"

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Заманчивым предложение украинского лидера находит лишь он сам

Прекратить строительство топливной магистрали уговаривает Германию пока еще глава Незалежной Петр Порошенко. В его стране, по крайней мере, сделают все возможное и не очень, чтобы остановить "Северный поток – 2", заверил президент, пытаясь переманить на украинскую сторону немецкие компании.

По мнению Петра Алексеевича, гораздо привлекательнее "участвовать в управлении украинской газотранспортной системой (ГТС)". Правда, привлекательной эту идею, находит лишь он сам. По-своему конфетный магнат видит и миссию Германии.

"Пока позиция Германии состоит в том, чтобы защищать Украину и обеспечить ее безопасность. Но механизмы защиты этой безопасности мы пока видим по-разному",

– заявил Порошенко во время брифинга в Берлине в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель, передает ТАСС. Она же не стала отвечать столь категорично, отметив, что в украинско-немецких отношениях имеется "большое количество одинаковых взглядов". Глава правительства успокоила своего визави, заверив, что после запуска "СП-2" газовый транзит через Незалежную сохранится.

"И я всегда ясно говорила российскому президенту [Владимиру Путину], что "Северный поток – 2" для меня, несмотря ни на что, означает, что Украина останется страной-транзитером [газа]",

– поручилась фрау Меркель.

Фото: www.globallookpress.com

Беседа на этом не закончилась. Политики также обсудили конфликт на востоке Украины, поддержав предложение о пасхальном перемирии. Согласно ему, затишье наступит на Донбассе с 18 апреля. Порошенко настаивает, что перемирие возможно лишь "при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации", и изволит собрать нормандскую четверку сразу после выборов на Украине.

"Я бы не хотел терять ни единого дня и обговорить освобождение пленных, и формат миссии миротворцев, и имплементацию Минских договоренностей", – разъяснил он. Меркель же, в свою очередь, возражать не стала, подчеркнув, что в предотвращении междоусобицы следует использовать не только нормандский, но и другие форматы. Она уверена, что нельзя прерывать "политический процесс", в чем с ней солидарен французский лидер Эммануэль Макрон.

"Хорошо, что Россия участвует в этом процессе. Это единственный путь, который позволит продвинуться вперед",

- уверена канцлер ФРГ.

Фото: www.globallookpress.com

Ситуация на востоке Украины обострилась в апреле 2014 года. С того времени ведутся боевые действия между ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса и украинскими силовиками. 

"Северный поток – 2" – российско-европейский проект, предполагающий две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он протянется по дну Балтики, соединив РФ и ФРГ. Старт магистрали, стоимость которой оценивается в €9,5 млрд, запланирован до конца этого года.  

Ксения АНДРЕЕВА
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