Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Канада пугает Россию подлодками в Черном море

Фото: commons.wikimedia.org
продолжениеНа выход: Савченко готовится покинуть изолятор
Незалежную отчаянно поддерживают украинские канадцы

Субмарины НАТО, пребывающие в настоящее время в Средиземном море, внезапно могут всплыть в Черном море. С таким заявлением выступил депутат Федерального парламента Канады Джеймс Безан в ходе Киевского форума по безопасности в пятницу, 12 апреля.

"Мы должны усиливать присутствие и в Черном море. Скажем, мы говорим даже о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться в Черном море",

цитирует агентство УНН канадского парламентария с украинскими корнями.

Он считает, что при наличии договоренностей и конвенций натовцы "должны участвовать в определенных мероприятиях в Черноморском бассейне".

Джеймс Безан. Фото: commons.wikimedia.org

По его мнению, президент РФ намерен куда-то двигаться дальше.

"Если мы этого не сделаем, (Владимир) Путин будет пытаться продвинуться все больше по чужой территории", – подчеркнул гражданин Канады.

Также он объявил, что депутаты парламента Страны кленового листа уже одобрили поставки летального вооружения Киеву, в том числе противотанковые снаряды и стрелковое оружие. Сейчас лишь ожидают окончательного решения правительства.

Пан Безан уверен, что это поможет Незалежной противостоять "якобы отсутствующим российским войскам, воюющим на Донбассе".

Об активности Североатлантического альянса в Черном море сегодня говорила и замгенсека блока Роуз Гетемюллер. По ее словам, принятый ранее "пакет по Черному морю" позволяет НАТО оказывать практическую помощь Украине и Грузии.

"Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной",

напомнила Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.

Американка подчеркнула, что позиция альянса по вопросу Крымского полуострова и Незалежной остается неизменной.

"После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", – сказала она.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Продинамила: Меркель отказала Зеленскому

Немецкий лидер предпочла уединиться с Порошенко

Потерю России признали невосполнимой для ПАСЕ

"Исторические решения" грузин оказались пшиком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей