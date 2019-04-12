Канада пугает Россию подлодками в Черном море

Незалежную отчаянно поддерживают украинские канадцы

Субмарины НАТО, пребывающие в настоящее время в Средиземном море, внезапно могут всплыть в Черном море. С таким заявлением выступил депутат Федерального парламента Канады Джеймс Безан в ходе Киевского форума по безопасности в пятницу, 12 апреля.

"Мы должны усиливать присутствие и в Черном море. Скажем, мы говорим даже о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться в Черном море",

– цитирует агентство УНН канадского парламентария с украинскими корнями.

Он считает, что при наличии договоренностей и конвенций натовцы "должны участвовать в определенных мероприятиях в Черноморском бассейне".

По его мнению, президент РФ намерен куда-то двигаться дальше.



"Если мы этого не сделаем, (Владимир) Путин будет пытаться продвинуться все больше по чужой территории", – подчеркнул гражданин Канады.

Также он объявил, что депутаты парламента Страны кленового листа уже одобрили поставки летального вооружения Киеву, в том числе противотанковые снаряды и стрелковое оружие. Сейчас лишь ожидают окончательного решения правительства.

Пан Безан уверен, что это поможет Незалежной противостоять "якобы отсутствующим российским войскам, воюющим на Донбассе".

Об активности Североатлантического альянса в Черном море сегодня говорила и замгенсека блока Роуз Гетемюллер. По ее словам, принятый ранее "пакет по Черному морю" позволяет НАТО оказывать практическую помощь Украине и Грузии.

"Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной",

– напомнила Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.

Американка подчеркнула, что позиция альянса по вопросу Крымского полуострова и Незалежной остается неизменной.

"После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", – сказала она.

