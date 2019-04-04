Блок взял шефство над флотом Незалежной

Киев может всецело довериться Североатлантическому альянсу. Он не оставит украинский флот на произвол судьбы в акватории Черного моря.

Блок НАТО обещает морякам Незалежной поддержку. Ее же получат корабли Грузии. Пакет мер, которые будут направлены на благие цели, прошел процедуру согласования, похвалился Генсек организации Йенс Столтенберг.

Под патронажем подразумеваются совместные учения, обмен данными, а также визиты в порты Украины. Таким образом, корабли НАТО планируют стоять на страже безопасности Черноморского региона, где вовсю хозяйничает Россия, подчеркнул Генсек.

Москва, отметил он, продолжает военное присутствие в "жизненно важном регионе". Поэтому для НАТО почти что делом чести является "инспектирование" Черноморья.

"Мы обсудили, что можем предпринять дополнительно, чтобы обеспечить безопасность в Черноморском регионе. Мы согласовали пакет мер, чтобы улучшить нашу осведомленность о ситуации, увеличить нашу поддержку Украине и Грузии в таких сферах, как обучение морских сил и береговой охраны, а также заходы в порты, учения и обмен информацией",

– цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Ему вторит госсекретарь США Майк Помпео, который убежден, что мир во всем мире обеспечит лишь сила. Альянс продолжит заданный курс.

"В НАТО мы стремились добиваться мира посредством силы, и мы должны продолжать это дело, особенно в новую эпоху соперничества с великими державами – с Россией, Китаем и Ираном",

– заявил глава внешнеполитического ведомства, передает ТАСС. Напомним, в конце марта эскадра НАТО пожаловала в Черное море для проведения маневров Sea Shield 2019. На прошлой неделе западные кураторы Незалежной прибыли в порт Одессы. Канадский и испанский фрегаты вызвали ажиотаж, практически парализовав Южную Пальмиру.

Накануне стала известна предположительная дата прохода в Керченском проливе украинского флота под предводительством НАТО. Не исключено, что, испугавшись сокрушительного поражения во втором туре выборов, действующий президент Порошенко готовит новую провокацию, чтобы сорвать голосование.