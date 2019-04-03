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НАТО возглавит украинский флот в проходе под Крымским мостом

Фото: most.life
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Известна дата очередной провокации в Керченском проливе

Новая диверсия Киева в Черном море пройдет под покровительством Североатлантического альянса. Западные кураторы Незалежной прибыли в его акваторию на прошлой неделе. Канадский и Испанский фрегаты вызвали ажиотаж в Одессе, практически парализовав Южную Пальмиру. 

Возможно, они прибыли для сопровождения украинского флота в проходе под Крымским мостом. По словам тамошних экспертов, которым предоставили информацию осведомители в Минобороны, морская провокация запланирована на 17-18 апреля, аккурат в момент проведения Ялтинского международного экономического форума, на котором соберутся порядка ста иностранных делегаций, пишет Telegram-канал "неДума". 

Важное мероприятие с участием зарубежных гостей пройдет в Крыму с 17 по 21 апреля. Кстати, в день его завершения на Украине назначен второй тур президентских выборов, в который прошли действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Причем первый потерпел сокрушительное поражение. Не исключено, что он воспользуется рейдом под патронажем НАТО, чтобы сорвать голосование. Приблизительно с той же целью он использовал инцидент от 25 ноября 2018 года.  

В конце марта эскадра НАТО пожаловала в Черное море. В ее составе – фрегаты Канады, Испании и Турции, а также эсминец Нидерландов. В блоке заявили, что миссия связана с проведением маневров Sea Shield 2019, а не с украинскими выборами.   

Напомним, военные корабли Украины, нарушив границу РФ, пытались уйти от преследования российских пограничников, но были задержаны и арестованы. Ноябрьскую диверсию, которая стала для президента Незалежной Петра Порошенко поводом ввести в стране режимное положение, окрестили "Керченским конфликтом". 

Елена ПОДОЛЬКО
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