Под раздачу угодил Герой Соцтруда шахтер Алексей Стаханов

В постмайданной Украине не устают декоммунизировать советские названия и объекты. Вроде уже все переименовали, ан нет, поскребли по сусекам и таки нашли. Героем стал Николаевский хлебозавод №1, изменивший название хлеба "Стахановский". Отныне он будет называться "Галицкий".

Об этом сообщили местному изданию "Новости Н" на самом предприятии. Там рассказали, что поводом для данного решения послужило письмо от замглавы областной госадминистрации Вячеслава Боня.

"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". В частности они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич, начальник сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу", – поведали изданию заводчане.

По их словам, новое название они придумали сами. Вот в это верится с трудом, учитывая хотя бы историю города.





В свою очередь издание "Николаевские новости" со ссылкой на пресс-службу предприятия указывает, что сырье, рецептура, вес и цена хлеба остались прежними.

Напоминаем, уроженец Орловской губернии Алексей Стаханов трудился на шахте в городе Ирмино Луганской области, его считают новатором угольной промышленности и основателем Стахановского движения.

Декоммунизацией Незалежная начала активно заниматься после госпереворота в 2014 году. Соответствующий пакет законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики" президент Петр Порошенко подписал в мае 2015 года.

Сейчас на Украине дискутируют относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Сам областной центр секвестировали до Днепра по решению Верховной рады в мае 2016 года.

Накануне стало известно, что Конституционный суд признал законопроект №9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую отвечающим Конституции. Теперь депутаты могут "предварительно поддержать" законопроект, для чего достаточно 226 голосов. Затем в ходе следующей сессии избранники народа смогут одобрить документ в целом как закон, но минимум 300 голосами, подчеркивает телеканал "112".

