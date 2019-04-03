Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Украина "одной ногой" уже находится в Североатлантическом содружестве. Об этом заявил замминистра обороны Олег Шевчук. По его утверждению, это стало возможным из-за изменений условий военных закупок.
"Минобороны подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке и снабжению об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ", – сказал он в интервью изданию Тиждень.ua.
Таким образом, считает Шевчук, украинская армия стала меньше зависеть от России.
"И в этом аспекте, можно так сказать, мы уже являемся членом Альянса,
потому что нам предоставили прямой доступ к Агентству", – констатировал военный.
Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами
Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна