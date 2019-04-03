На Украине заявили о вступлении одной ногой в НАТО

В оборонном ведомстве Незалежной рассказали неожиданную новость

Украина "одной ногой" уже находится в Североатлантическом содружестве. Об этом заявил замминистра обороны Олег Шевчук. По его утверждению, это стало возможным из-за изменений условий военных закупок.

"Минобороны подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке и снабжению об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ", – сказал он в интервью изданию Тиждень.ua.

Таким образом, считает Шевчук, украинская армия стала меньше зависеть от России.

"И в этом аспекте, можно так сказать, мы уже являемся членом Альянса, потому что нам предоставили прямой доступ к Агентству", – констатировал военный.





