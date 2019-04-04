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Членам украинского кабмина потребовали провериться у психиатров

Фото: www.globallookpress.com
Оппозиционеры жестко ответили правительству за "кукурузник" и "400 лет оккупации"

Последнее заседание кабинета министров Украины, которое состоялось накануне, заставило часть граждан страны сомневаться в здоровье его представителей. Так, партия "Оппозиционная платформа – за жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, к слову, занявший четвертое место в первом туре президентских выборов, считает, что весь состав правительства обязан пройти освидетельствование у психиатра.

Напомним, в среду, 3 апреля, из-за полета Бойко и Виктора Медведчука на встречу с главой российского правительства Дмитрием Медведевым кабмин ввел запрет на нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией за исключением полетов в рамках миссий ООН, ОБСЕ и МККК. В ходе вчерашнего заседания премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что он бы разрешил прямые рейсы Медведчуку и Бойко, но лишь "на самолете "кукурузник" Ан-2 максимум, и то в один конец".

Также позже в комментарии одиозный министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил против переговоров с Москвой о возобновлении прямого авиасообщения между странами до возврата Крыма и Донбасса, "выплаты репараций за почти 400 лет оккупации". Он заявил "Интерфаксу", что Киев обязательно вернется диалогу "с Московией, Татарстаном, Чечней и Сибирью по вопросам пролета над их территориями и разрешения для авиационных компаний этих государств пролетать транзитом над территорией Украины".

Владимир Гройсман. Фото: www.globallookpress.com

Оппозиционеры усмотрели среди членов правительства массовое помешательство.

"Задумываться о своих словах и последствиях своих действий – это не про кабмин Гройсмана. Судя по последним заседаниям правительства, там царит коллективный маразм: ахинея Гройсмана о "кукурузнике", истерический бред Омеляна о переговорах с РФ… говорят о том, что реформаторы… дореформировались и психически деформировались. Помешательство налицо. Пора на выход. Причем через кабинет психиатра. Он даст профессиональную и исчерпывающую оценку истерическому веселью", – говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте партии.

По мнению оппозиции, лишь психиатрическое освидетельствование министров – единственная возможность избежать ответственности за все преступления перед украинскими населением.

Партия указала Гройсману путь на Винницу, а Омеляну во Львов, но поскольку уложенный ими асфальт на дорогах весной "сошел со снегом", остается один вариант – на том самом "кукурузнике" и "действительно в один конец".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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