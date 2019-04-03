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Украина полностью закрыла небо с Россией

Фото: pixabay.com
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Авиасообщение остается открытым только для миссий международных организаций

Киев ввел запрет на авиарейсы между Украиной и Россией. Об этом постановило правительство Незалежной.

Во время заседания кабмина Украины министр иностранных дел Арсен Аваков предложил прекратить "осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов". Идею поддержали остальные министры.

При этом полеты миссий таких организаций, как ООН, ОБСЕ и Красный крест, будут продолжаться без каких-либо препятствий.

Параллельно с этим украинские власти давно и активно обсуждают вопрос прекращения железнодорожных рейсов с РФ. Эту инициативу настойчиво продвигает министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Кроме того, жителей Незалежной хотят оставить даже без автобусов.

Разговоры о полной остановке полетов гражданских авиалайнеров между странами ходили еще в 2015 году. Тогда Москва и Киев обменялись закрытием воздушных пространств для самолетов с Украины и России соответственно. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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