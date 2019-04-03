Нибиру
- Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель
- Это конец: Нибиру взорвалась
- Уже завтра: Нибиру ничто не остановит
Киев ввел запрет на авиарейсы между Украиной и Россией. Об
этом постановило правительство Незалежной.
Во время заседания кабмина Украины министр иностранных дел Арсен Аваков предложил прекратить "осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов". Идею поддержали остальные министры.
При этом полеты миссий таких организаций, как ООН, ОБСЕ и Красный крест, будут
продолжаться без каких-либо препятствий.
Параллельно с этим украинские власти давно и активно обсуждают вопрос прекращения железнодорожных рейсов с РФ. Эту инициативу настойчиво продвигает министр инфраструктуры страны Владимир Омелян. Кроме того, жителей Незалежной хотят оставить даже без автобусов.
Разговоры о полной остановке полетов гражданских авиалайнеров между странами ходили еще в 2015 году. Тогда Москва и Киев обменялись закрытием воздушных пространств для самолетов с Украины и России соответственно.
Политик получил удар со стороны воинственно настроенного радикала