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Трамп оставит Украину ни с чем

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Украина совсем скоро лишится главной политической поддержки в лице США. Дело в том, что глава Белого дома Дональд Трамп использовал наивных украинцев для своих внутриполитических целей, которых уже достиг. Об этом рассказал бывший спикер МИД Украины, политолог Олег Волошин.

В эфире Youtube-канала Topinform Волошин объяснил, что главной проблемой Трампа на президентском посту были обвинения в его адрес по поводу сговора с Россией ради победы на выборах в 2016 году. Чтобы хоть как-то отвести от себя подозрения, Трамп демонстративно поддерживал Украину в ее конфликте с Россией. Благодаря такой "поддержке" Киев смог даже получить кое-какую помощь, например, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

"Для Трампа это, с одной стороны, источник проблем постоянных, а с другой – прикрытие постоянное обвинений в связях с Россией. Это видно было. Только начинал нарастать вал критики обвинений Трампа в сговоре – сразу шел какой-то жест, "Джавелины" предоставили, с Порошенко встретился, еще что-то такое",

– заметил экс-представитель украинского МИД.

После того, как расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о сговоре Трампа с Москвой с треском провалилось, американский лидер с большой долей вероятности прекратит публично выступать в поддержку украинских властей. Потому что они нужны Трампу как собаке пятая нога. По словам Волошина, Трамп не в состоянии даже отыскать эту страну на карте.

"Для Трампа, как для типичного американца, Украина – это малопонятно, где-то там, возле России, но теперь это дело, связанное с этим", - подчеркнул Волошин.

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Артем ВЕСЕЛЫЙ
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