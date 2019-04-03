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Джо Байден шантажировал Порошенко кредитом из-за сына

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер украинской нации уступил американскому шантажисту

Бывший вице-президент США и лучший друг майданных вождей Джо Байден в марте 2016 г. угрожал президенту Украины Петру Порошенко отказом в предоставлении Киеву кредита в $1 млрд, если тот немедленно не уволит тогдашнего генпрокурора страны Виктора Шокина.

"Я сказал: "Ты не получишь миллиард". Я собираюсь уехать отсюда примерно через шесть часов. Я посмотрел на них и сказал: "Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите деньги",

приводит цитату Байдена с его воспоминанием об ультиматуме Порошенко The Hill.

"Ну, сукин сын, его уволили. И они поставили на место кого-то, кто был твердым в то время",

– сказал Байден Совету по международным отношениям, настаивая на том, что президент Барак Обама был в опасности, говорится в статье.

Виктор Шокин. Фото: www.globallookpress.com

Как пишет журналист Джон Соломон, с полдюжины высокопоставленных украинских чиновников в интервью подтвердили заявление Байдена, хотя они утверждают, что давление оказывалось в течение нескольких месяцев в конце 2015-го и в начале 2016 г., а не только шести часов одного драматического дня. Как бы то ни было, Порошенко и Верховная рада прекратили срок полномочий Шокина в качестве генпрокурора. В Незалежной и "среди некоторых должностных лиц США" ему поставили в вину недостаточное количество открытых дел за коррупцию.

"Но украинские чиновники говорили мне, что была одна важная информация, которую Байден, вероятно, знал, но не упомянул своей аудитории: уволенный им прокурор вел широкомасштабное расследование коррупции в газовой фирме Burisma Holdings, в которой работал младший Байден – сын Хантер, который был членом правления компании", – сообщает журналист.

По его словам, банковские записи в США показывают, что американская компания Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners LLC, регулярно получала на свой счет переводы (обычно более $166 тыс. в месяц) из Burisma с весны 2014 г. по осень 2015 г., в период, когда вице-президент Байден был главным штатовским "чиновником, занимавшимся Украиной и ее напряженными отношениями с Россией".

"Официальное досье генерального прокурора по делу о расследовании дела "Бурисма", переданное мне высокопоставленными украинскими чиновниками, показывает, что прокуроры определили Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму "Роземонт Сенека" как потенциальных получателей денег", – указывает Соломон.

Джо Байден. Фото: www.globallookpress.com

По словам автора, в письмах Шокин написал ему, что до того, как его уволили с должности генпрокурора, он разработал "конкретные планы" по расследованию коррупционных махинаций, которые "включали допросы" всех членов исполнительного совета, включая Байдена-младшего.

При этом украинец подчеркнул, что, поскольку "презумпция невиновности является принципом на Украине", он не может дальше описать доказательства.

Представитель Джо Байдена Уильям Руссо и сам Хантер Байден не ответили на сообщения электронной почты в понедельник, 1 апреля, для получения изданием комментариев, добавил Соломон. Телефонный номер Rosemont Seneca Partners LLC в Вашингтоне больше не работает.

Журналист выяснил, что уже с приходом нового генпрокурора Юрия Луценко три наиболее резонансных дела по Burisma были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое "тесно связано с посольством США в Киеве". Ведомство постепенно их "замяло".

Напомним, Джо Байден планирует баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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