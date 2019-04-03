"В интересах народов": Москва идет навстречу Киеву

Полеты между Россией и Украиной могут возобновить

Регулярное и чартерное сообщение между двумя странами предложили восстановить в Росавиации.

"Такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", -

рассказал РИА "Новости" представитель российского ведомства. Авиасообщение между Россией и Украиной прекратилось в октябре 2015 года. Кроме того, Киев запретил российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Незалежной для транзитных полетов, мотивируя это вопросами национальной безопасности.

В среду, 3 апреля, украинское правительство запретило нерегулярное прямое авиасообщение с Россией за исключением рейсов, необходимых для обеспечения работы ряда международных миссий. Это решение кабмин принял после визита в Москву лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко и члена политсовета партии "За життя" Виктора Медведчука, напоминает URA.RU.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Медведчук и Бойко воспользовались "лазейкой в законе" – ранее запрет не распространялся на нерегулярные рейсы, осуществляемые самолетами, не зарегистрированными в России, отмечают "Украинские новости".

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, этот шаг украинского кабмина показывает, что власть в Киеве не поддерживает взаимодействие украинских оппозиционных политиков с Россией.

"Чтобы продемонстрировать, что они категорически против таких контактов со страной, которую они называют "агрессором", предпринят этот жест – подтвердить окончательное отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией", –

пояснил Суздальцев РИА "Новости".

