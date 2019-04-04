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Москва обратила внимание на проблему с капремонтом украинской ГТС

Фото: www.globallookpress.com
Доставшийся Незалежной советский объект требует финансирования

Дальнейшее использование газотранспортной системы Украины, чтобы продолжить доставлять российское голубое топливо в Европу, связано с немалыми денежными вливаниями, поскольку ГТС необходим капитальный ремонт, и уже давно. Об этом заявил сегодня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Без серьезных капиталовложений не обойтись. Кто будет, где эти деньги изыскивать, кто будет их вкладывать – это отдельный вопрос",

сказал он в эфире телеканала "Россия 24", комментируя жизнеспособность данного маршрута.

Фото: www.globallookpress.com

По его словам, за всю историю постсоветской Украины на ремонт и поддержание газопроводов в должном техническом состоянии Киев почти вкладывал денег. И это несмотря на то, что доходы за транзит взимаются в том числе и на данные цели.

"Более того, как мне рассказывали, стоят турбины эпохи еще, как говорится, той, которую у нас называли развитым социализмом, эффективность которых насколько низка, особенно в нынешнем состоянии, что они потребляют почти столько же газа, сколько и перекачивают", – объяснил дипломат.

Ранее глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что у Киева есть несколько вариантов действий на случай прекращения "Газпромом" транзита голубого топлива через территорию Незалежной. В том числе украинские власти планируют увеличить количество газовых хранилищ. Правда, пока непонятно за чей счет и чьим топливом они будут заполняться.

Напомним, еще в феврале 2018 г. президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова продолжать использовать украинскую ГТС, но при экономической целесообразности. В январе нынешнего года российский лидер еще раз подтвердил эти намерения. Путин отметил, что РФ может полностью загрузить оба "Северных потока" и "Турецкий поток", причем есть возможности сохранить транзит через Украину.

Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" на транспортировку газа через украинскую территорию в Европу заканчивается в конце 2019-го.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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