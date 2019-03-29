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"Нафтогаз" приготовил план "Б" на случай отключения транзитной трубы

Фото: www.globallookpress.com
Незалежную накрыл газовый психоз, и она судорожно ищет пути сохранения ГТС

В конце нынешнего года, если Киев и Москва не договорятся о цене и объемах транзита российского газа в Европу, а также на фоне реализации проекта "Северный поток-2", Украина может оказаться в ситуации полной блокировки отечественной ГТС. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность Незалежной "Нафтогаз" разрабатывает спасительные меры.

Сегодня журналисты спросили главу компании Андрея Коболева, существует ли у них план "Б" на случай остановки транзита.

"Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа на Украине – эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского союза и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант", – цитирует "Укринформ" пана Коболева.

Он утверждает, что многие "газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе".

Фото: www.globallookpress.com

При этом украинец не стал уточнять, чье топливо должно спасти Старый Свет, а вместе с ним и Незалежную. Зато снова подтвердил о планах загрузиться "голубым топливом" под завязку.

"Поэтому короткий ответ: больше хранилищ и больше сжиженного газа", – сказал Коболев.

Также он выразил надежду, что из-за позиции Дании строительство "СП-2" затянется и старт нового трубопровода будет перенесен на следующий год.

"Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум (Nord Stream 2 AG), не будет разрешен в ближайшее время", – радостно потирал руки и тешил себя транзитными мечтаниями шеф "Нафтогаза".

По его мнению, шаги Копенгагена в отношении "Северного птока-2" означают, что "труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года", пишет "Интерфакс-Украина".

Напомним, в начале прошлой недели стало известно, что Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа предложил европейским заказчикам около 12 млрд куб объема хранения в подземных хранилищах Незалежной.

Пока никто из стран-членов ЕС не высказал заинтересованности в данном предложении.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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