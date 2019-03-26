Головная боль: Европе не нужна аренда газовых хранилищ Украины

В Москве оценили очередную фантастическую идею Киева

Странам Евросоюза нет никакого резона арендовать украинские подземные газовые хранилища, поскольку это небольшие для европейских потребителей объемы, к тому же Старый Свет не захочет участвовать в новых непонятных схемах Киева. Так прокомментировал глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник заявление газотранспортной компании "Укртрансгаз" о готовности сдавать по меньшей мере треть своих ПГХ в аренду.

Данное предложение было сделано накануне, 25 марта, и как всегда в последнее время с элементами то ли шантажа, то ли запугивания. Отмечалось, что таким образом украинская сторона может помочь "обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой". В "Укртрансгазе" конкретно имели в виду Венгрию, но подчеркнули, что "аналогичные услуги и мощности" компания готова предложить поставщикам из других государств Центральной и Восточной Европы.

В Киеве уточнили, что на сегодняшний момент европейцы могут арендовать 12 млрд куб газохранилищ, общий объем которых составляет 31 млрд кубометров. Остальные украинцы хотят использовать для своих нужд. Осталось выяснить, чьим газом нужно заполнить эти ПГХ и за чей банкет спецоперация по спасению Незалежной на фоне прекращения действия транзитного контракта с Россией и реализации проекта "Северный поток-2" в конце 2019 года.

"До настоящего времени никто из стран ПГХ не арендовал. К тому же Украине хранилища, которые она сдаст в аренду, придется заполнять газом, а как это делать технически – в отсутствии прямых поставок из РФ – вопрос открытый",

– сказал Пасечник изданию "Свободная Пресса".

По его словам, наличие "голубого топлива" в украинских ПГХ в объеме 12 млрд. куб. для ЕС принципиально не решит проблему, поскольку этого мало.

"А главное, непонятно, зачем Европе головная боль с арендой. Зачем европейцам новые непонятные схемы поставок газа, если есть альтернатива – в виде трансбалтийских газопроводов и того же украинского транзита?!" – вопрошает эксперт.

Он заметил, что транзит через Украину все равно сохранится после 2020 г. "в определенных объемах". К тому же недавнее предложение "Газпрома" о создании международного консорциума, который возьмется за управление украинской ГТС может оказаться выгодным для многих заинтересованных стран Европы. И если оно будет поддержано Еврокомиссией, тогда вообще многое изменится.

"Консорциум сделает транзит юридически менее уязвимым - саботаж со стороны Киева будет в таких условиях практически невозможен. На этом фоне идея с арендой ПГХ – стратегически слишком мелкая", – резюмировал Пасечник.