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Украинцев оставят без воды

Фото: Globallookpress.com
Энергетики грозят стране катастрофой

Долги за электричество могут привести к тому, что с 1 апреля на Украине могут отключить 40 водоканалов – тогда без водоснабжения останутся 1,5 млн человек.

Об этом сообщило украинское интернет-издание "Сегодня". По информации источника, в Луганской области Лисичанский водоканал отключили от электроснабжения, так как его долг вырос до 145 млн гривен (что составляет более 5 млн долларов).

Еще один крупный должник – Аульский водоканал в Днепропетровской области. Организация должна компании "Укринтерэнерго" 27 млн гривен (1 млн долларов). 

Украинцы с ужасом ждут обещанных отключений. Многие предприниматели окажутся в безвыходной ситуации. 

 "Если очень жарко, то каждый день поливаем. Без воды мы не можем. Платим за воду, за все платим. Ибо не будет воды – хана нам",

– приводит издание слова жительницы Аул Светланы Кошевой, для теплицы которой нужно сто литров воды в день.

Долги за электричество предприятий и населения Украины выросли до таких размеров, чтодепутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталья Королевская предложили списать задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся по состоянию на 1 января текущего года, напоминает РИА "Новости".  

Всего за коммунальные услуги жители Незалежной задолжали 62,6 млрд гривен или 2,2 млрд долларов, в том числе, за электричество, 5,7 млрд гривен  или почти 211 млн долларов, отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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