Американский генерал рассказал о наступлении РФ на Одессу

Сознание Ходжеса продолжает рождать фантазии одну страшнее другой

Если члены НАТО и их союзники пойдут войной на Россию, то первое, что сделает наш военно-морской флот, – отрежет порт Одессы от внешнего мира. Такой сценарий представил публике Глава отдела стратегических исследований Центра анализа европейской политики, отставной американский генерал-лейтенант Бен Ходжес.



В интервью порталу Delfi он посоветовал странам Североатлантического альянса создать свою собственную "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы противопоставить их тому, что "делает Россия".

"(Эти системы) помогут защитить в первую очередь Румынию и не дать ВМФ России заблокировать, например, Одессу. А это, на мой взгляд, может произойти",

– заявил бывший военнослужащий.

Он обратил внимание на то, что черноморское направление представляет большую опасность для безопасности членов НАТО и их союзников. В Черном море, в отличие от ситуации на Балтике, участники альянса ограничены в своих действиях Конвенцией Монтре от 1936 г., которая позволяет лишь черноморским странам проводить любые военные корабли в любое время. Другие страны могут отправлять в Черном море лишь корабли определенного класса и тоннажа и только на 21 день.

По мнению эксперта, российская армия сейчас недостаточно сильна, чтобы открыто нападать на НАТО. Вместо этого Кремль попытается расколоть западный лагерь изнутри.

"Чего у России нет, так это необходимого числа людей и количества техники, чтобы воевать с НАТО. Когда в 1981 г. я начинал служить молодым лейтенантом, мы ждали массированного прорыва советских танков через Фульдский коридор в Германии. Сегодня РФ не желает, да и не способна осуществить такой прорыв. Она делает ставку на раскол НАТО и ЕС", – отметил он.

Ходжес регулярно раздает бесплатные советы странам Европы о том, как им обезопасть себя от "восточного агрессора". К примеру, на днях он говорил Украине для защиты своих берегов на Черном и Азовском море нужны новые корабли, международная поддержка и грамотная подготовка личного состава флота, сообщает "Апостроф".

До этого бывший генерал рассуждал о том, что географическое положение Польши имеет решающее значение для "сдерживания" России, а потому страны Запада должны бросить все силы на усиление именно этой страны и на улучшение ее транспортной инфраструктуры: это позволит НАТО быстрее перебрасывать военную технику к российской границе.