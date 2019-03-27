Сначала пострадают соседи, потом - страны НАТО

Мир доживает последние мирные дни. Скоро Россия начнет активные военные действия. План атаки у нее уже готов. Об этом заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак.

По его данным, источник которых бывший дипломат не раскрыл, Москва ударит по четырем направлениям почти одновременно. Первой пострадает, естественно, Украина. Причем никто из союзников не придет Незалежной на помощь.

"Никто не придет воевать за нас. Из Польши, Америки, Франции солдаты не придут", – предрек Щербак.

Затем Россия повернет орудия в сторону Белоруссии. "Огромная угроза нависла над ней", – сокрушается экс-посол. После пострадает Казахстан. Но там Россия заинтересована только в северных территориях и не намерена претендовать на все государство целиком. По уверениям Щербака, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев знает, какая участь уготована его стране, поэтому и ушел в отставку.

Четвертая война развернется в Арктике, приводит "Царьград" утверждение украинского деятеля. И тут уже конфликт будет с США, которые не согласны с претензиями России на Северный морской путь. В итоге в регион будут направлены военные корабли всех заинтересованных государств.

"Это может очень скоро случиться: в этом году или следующем", – заявил Щербак.

Обо всем этом экс-посол Украины вещал во время презентации своей книги. Видео выступления опубликовал "Политнавигатор". Документов, подтверждающих его заявления или хотя бы объясняющие причины подобных мыслей, Щербак не привел.