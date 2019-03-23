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У США появится хранилище военной техники в Польше на случай войны

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com
Объект построит НАТО

В польском Повидзе возведут хранилище на территории авиабазы, в котором разместят бронированные машины, боеприпасы и вооружения США. О планах Североатлантического альянса сообщил его генсек Йенс Столтенберг. По его словам, это укрепит присутствие американцев в этой стране.

 "Это показывает, как тесно мы работаем с США",

– заявил Столтенберг в интервью Wall Street Journal.

Строительство начнется этим летом и закончится в 2021 году. На проект НАТО потратит 260 млн долларов. Журналисты издания подчеркивают, что этот проект и "заблаговременное размещение оборудования" рассчитаны на то, чтобы США быстро могли оказать помощь войскам союзника.

По словам отставного генерала-лейтенанта Бена Ходжеса, всего НАТО, скорее всего, раздумывают о 5 подобных проектах. Хранилища могут появиться в Германии, Бельгии и Нидерландах. 

Полина ИВАНОВА
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