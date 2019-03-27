Тимошенко и Януковича связывает грязная тайна

Изгнанный президент Украины снимал интимные видео с "газовой принцессой"

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко поведала гадкие подробности противостояния с Виктором Януковичем в бытность его президентства на Украине. В интервью известному украинскому тележурналисту Дмитрию Гордону она рассказала одну историю, после которой у здорового человека еще долго будет оставаться чувство гадливого омерзения.

Речь идет о хорошо всех известных событиях на Украине 2011 года, когда против Тимошенко началось уголовное преследование, и одно за другим на нее начали заводить дела. В августе Тимошенко арестовали и приговорили к семи годам тюрьмы за превышение должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией.

Многие полагали, что таким способом Янукович хотел расправиться со своим оппонентом. И ради этой цели, со слов Тимошенко, он не брезговал ничем. В тюрьме "газовую принцессу" ждали изощренная пытка.

"Это был такой тонкий психологический террор, который любого человека мог свести с ума", – вспоминает Тимошенко.





Круглосуточно за ней вели видеонаблюдение, отслеживая все перемещения как в следственном изоляторе, так и по территории колонии.

"Меня снимали в этих камерах тотально. Причем камеры были не скрытые. В комнате, там, где я жила ела и спала и все на свете, там были установлены три нескрываемым камеры, и они двигались за каждым моим движением. Это был режим нон-стоп", – рассказала политик.

При этом слежка велась из соседней камеры, где была расположено все необходимое оборудование. Там же находились и сотрудники тюрьмы, которые вели наблюдение.

"Вишенкой на торте", если так можно выразиться, были камеры в туалете. По словам Тимошенко, даже ее походы в уборную записывались. А записи потом передавались лично Януковичу. Что он с ними делал, и для чего ему нужны были интимные видео Тимошенко на унитазе, неясно. Возможно, у Януковича помимо желания унизить соперника были еще и тайные пристрастия, а может, на самом деле Тимошенко все это придумала, чтобы очернить его имя. Впрочем, про извращенные пристрастия опального президента она не сказала ничего, объяснив слежку попыткой сломать ее даже не как политика, а как женщину.

В конце своего спича об отношении к Януковичу лидер "Батькивщины" заметила, что ему воздалось по полной, Ведь нет наказания сильнее, чем изгнание из страны собственным народом.