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Военные секреты Украины утекли в ДНР

Фото: www.globallookpress.com
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Самопровозглашенной республике достались тысячи документов из Киева

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Аушев передал донецким силовикам ценные сведения о дислокации воинских формирования Незалежной и планах украинского Генштаба. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) непризнанной Донецкой народной республики.

По словам пресс-офицера ведомства Михаила Попова, Аушев был призван на службу в украинской армии Донецким областным военкоматом. Это произошло в 2004 году. Отслужив положенный по контракту срок, военнослужащий решил возвратиться в родной город, где у него оставалась семья.

"В начале 2019 г., после окончания контракта по месту службы, он вернулся в Донецк и обратился в МГБ. Им были переданы тысячи секретных документов. Нами уже сотни таких документов изучены, они являются подлинными, остальные изучаются",

приводит слова Попова РИА "Новости".

Ранее украинские СМИ сообщали, что старший прапорщик Юрий Аушев занимал должность бывшего заместителя начальника службы защиты информации Донецкого областного военного комиссариата. В декабре 2018 г. он был уволен из Вооруженных сил, предварительно пройдя все необходимые проверки и процедуры.

Фото: www.globallookpress.com

"Поэтому на момент совершения действий, которые содержат все признаки государственной измены, Аушев не состоял на службе в Донецком ОВК", – говорилось в сообщении, размещенном на странице Сухопутных войск в Facebook.

Также отмечалось, что в настоящий момент украинские силовики ведут "расследование возможной утечки секретной информации".

Ранее на этой неделе бывший работник Службы безопасности Украины Василий Прозоров перешел на сторону российских спецслужб и поделился секретной информацией об украинских военных. Он дал пресс-конференцию в Москве, на которой, в частности, рассказал, что Киев изначально планировал подчинить юго-восток Украины силовым путем. "В этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов", – отметил Прозоров.

Андрей ФИЛАТОВ
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