Самопровозглашенной республике достались тысячи документов из Киева

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Аушев передал донецким силовикам ценные сведения о дислокации воинских формирования Незалежной и планах украинского Генштаба. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности (МГБ) непризнанной Донецкой народной республики.



По словам пресс-офицера ведомства Михаила Попова, Аушев был призван на службу в украинской армии Донецким областным военкоматом. Это произошло в 2004 году. Отслужив положенный по контракту срок, военнослужащий решил возвратиться в родной город, где у него оставалась семья.

"В начале 2019 г., после окончания контракта по месту службы, он вернулся в Донецк и обратился в МГБ. Им были переданы тысячи секретных документов. Нами уже сотни таких документов изучены, они являются подлинными, остальные изучаются",

– приводит слова Попова РИА "Новости".

Ранее украинские СМИ сообщали, что старший прапорщик Юрий Аушев занимал должность бывшего заместителя начальника службы защиты информации Донецкого областного военного комиссариата. В декабре 2018 г. он был уволен из Вооруженных сил, предварительно пройдя все необходимые проверки и процедуры.

"Поэтому на момент совершения действий, которые содержат все признаки государственной измены, Аушев не состоял на службе в Донецком ОВК", – говорилось в сообщении, размещенном на странице Сухопутных войск в Facebook.

Также отмечалось, что в настоящий момент украинские силовики ведут "расследование возможной утечки секретной информации".

Ранее на этой неделе бывший работник Службы безопасности Украины Василий Прозоров перешел на сторону российских спецслужб и поделился секретной информацией об украинских военных. Он дал пресс-конференцию в Москве, на которой, в частности, рассказал, что Киев изначально планировал подчинить юго-восток Украины силовым путем. "В этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов", – отметил Прозоров.