Мужчина рассказал невероятные подробности

Бывший работник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров перешел на сторону российских спецслужб и поделился секретной информацией об украинских военных. Обо всем, что ему известно про СБУ, он на-гора выложил во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, он перешел на сторону России вскоре после "майдана" на Украине в 2014 году. О его должности в СБУ мало что известно, на пресс-конференции был лишь представлено фото его удостоверения на имя Василь Михайлович Прозоров, старший консультант. Кроме того, он продемонстрировал журналистам грамоту, которую он получил от властей за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", передает РИА "Новости".

Со слов самого Прозорова, он фактически руководил "антитеррористической операцией" в Донбассе, передает РИА "Новости".

Бывший СБУшник заявил, что война в Донбассе не трагическое недоразумение – Киев изначально планировал подчинить юго-восток военным путем. Соответственно, и цифра гражданских потерь во время "АТО" украинскими военными ожидалась внушительная.

"В этих спецоперациях заранее предполагалось наличие большого количества жертв среди мирного населения, которое, в свою очередь, уже сразу объявлялось пособниками террористов", – сказал он в эфире "Комсомольской правды".

Таким образом, отметил он, командование планировало обосновать необходимость жесткой операции. Однако это было только предложение военных и руководство страны, судя по всему, его не приняло. Во всяком случае, Прозоров ничего не сказал об утвердительном ответе Киева.

Зато Киев вполне одобрил создание тайных тюрем, в которых пытают и убивают заключенных. Одна из них якобы существует на аэродроме в Мариуполе, передает РИА "Новости".

"В просторечье ее называли "библиотекой", а задержанных называли "книгами". Я не знаю, кто ее создал, когда я прибыл в первую ротацию в Мариуполь в середине июля 2014 года, она уже функционировала.

По его словам, "библиотека" размещена в левом крыле терминала аэропорта, где раньше располагались две морозильные камеры общепита размером 5х3 и 3х2 м. Сейчас эти камеры не работают, и СБУ их используют как герметичные комнаты для людей.

"В эти комнаты и набивали задержанных людей, содержа их там абсолютно неофициально без санкций судов, прокуратуры и так далее. Люди там просто теряли сознание даже от самого нахождения внутри этих камер", – сказал Прозоров.

Там же проводились допросы задержанных, после которых "кровь даже в бетон впиталась", а на стенах можно найти следы от ногтей тех, кого пытали. "Допросы" проводили представители из разных силовых структур Незалежной. Например, в Днепре этим занимался небезызвестный командир роты Владимир Парасюк.

В тюрьму обычно привозили людей из приграничных сел, расположенных на побережье Азовского моря. Там, по словам Прозорова, среди жителей были сильны пророссийские взгляды.

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