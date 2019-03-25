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Спокойствие в водах около крымских
берегов скоро будет нарушено. Летом Незалежная собирается проверить в деле военно-морские
и воздушные силы с участием американских военных. Причем в этот раз учения обещают быть максимально нестандартными.
В акватории около Одесской, Николаевской и Херсонской областей в июне пройдут украинско-американские маневры под названием Sea Breathe 2019. Цель – отработать артиллерийские стрельбы, высадку досмотровых групп и некоторые другие задачи. Главной же фишкой станет особое правило проведения маневров. Оно заключается в том, что военные не будут знать о поставленных задачах до последнего момента.
"Суть задачи которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Сценарий "игры" следующий. Вражеские силы попытаются закрыть выход к Черному морю из реки Дунай. Украинские ВМС и авиация должны будут помешать условному противнику, а также сопроводить гражданские суда, идущие из устья Дуная в море. В учениях примут участие силы Госпогранслужбы Украины, а именно девять ведомственных кораблей и катеров, пара самолетов и вертолет.
Отмечается, что "речной элемент" станет новшеством в маневрах Sea Breathe, которые проводятся уже более 20 лет.
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