Лидер Незалежной ищет способы сорвать президентские выборы

До часа икс в соборной осталось совсем немного, каких-то шесть дней, однако действующий президент Украины Петр Порошенко намерен устроить провокацию в зоне вооруженного конфликта с массовой гибелью гражданского населения на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, разведка республики установила, что Порошенко, "предчувствуя близость неминуемого фиаско", планирует сорвать выборы президента Украины, которые должны пройти 31 марта, с помощью введения военного положения в отдельных регионах страны.

"Для осуществления подлых планов соратниками действующего президента необходима резонансная вооруженная провокация на международном уровне", – сказал Безсонов.



В частности, сообщил он, украинским силовикам в ООС поставлена задача провести ряд провокационных действий в отношении сотрудников ОБСЕ и против мирных граждан с большим количеством жертв. Обе операции спецслужбы намерены осуществить на подконтрольной киевским властям территории.

"Нам доподлинно известно, что подготовленное к открытию в одностороннем порядке КПВВ "Золотое" заминировано, провокационные действия будут проведены после начала пропуска мирных жителей на территорию Луганской народной республики. Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля, установленные в районе КПВВ "Золотое". Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как "очередной акт агрессии" с нашей стороны", – заявил представитель оборонного ведомства.

Таким образом, указал он, "руки Киева будут развязаны" для активизации боевых действий в Донбассе.

Открытие контрольно-пропускного пункта "Золотое" должно было состояться в воскресенье, 24 марта. В народных республиках эти односторонние действия Киева уже назвали провокацией.

Как рассказал сегодня официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, Народная милиция Луганщины не фиксировала переход на территорию республики жителей со стороны якобы отрытого КПВВ "Золотое".

"За двое суток никто не проследовал на данном участке ни в нашу сторону, ни в противоположную", – цитирует Марочко ЛИЦ.

По его мнению, луганчане "распознали подлые намерения Киева" и не рискнули пересекать линию соприкосновения по неразминированной дороге. Он подчеркнул, что на участке Первомайск – Золотое находится очень много неразорвавшихся снарядов и установленных украинскими военными вдоль дороги мин, о чем хорошо осведомлены представители ОБСЕ.

