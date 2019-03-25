Украинские националисты размечтались о распаде России

Представители бандформирований ждут возрождения Киевской Руси

Украина сможет "вернуть" Крым и неподконтрольный киевскому режиму Донбасс, когда наступит час распада России и Владимир Путин оставит пост президента страны. Более того, ряд российских городов станут украинскими. Эту полюбившуюся местным радикалам и ура-патриотам мантру в постмайданной Незалежной в очередной раз протараторил бывший командир разведывательной роты полка запрещенного в РФ экстремистского формирования "Азов" Сергей Коротких с погонялом "Боцман".

Уроженец Тольятти, когда-то перебравшийся в Белоруссию и получивший гражданство Украины на фоне участия в боевых действиях в Донбассе, спрогнозировал уход российского лидера.

"Он старый человек, рано или поздно должен умереть. (Премьер-министр РФ Дмитрий) Медведев слабый. Как показал опыт его правления, он не сможет править так, как Путин. Я уверен в том, что это вызовет распад государства, и откроется окно возможностей в том числе для создания великой Киевской Руси. Я надеюсь, кроме Крыма и Донбасса, забрать Белгород, Ростов, Тамань, Кубань", – заявил экс-доброволец АТО в интервью "5 каналу".

По мнению националиста, на данный процесс повлияет тот факт, что у Путина нет сильного преемника. Помимо этого, на положение в РФ окажет огромное количество конфликтов внутри страны.

"Она развалится еще по той простой причине, что люди, наворовавшие там денег, не хотят жить, закрывшись внутри России. Недовольство элит там внутри – это еще один фактор, который приведет к развалу России. Демографический фактор, фактор Северного Кавказа, фактор нарастающего исламизма, фактор недовольства тех, кто находится за Уралом", – обрисовал грядущее Российской Федерации новый украинец.

Коротких уверен, что развалу нашей страны не сможет помешать ее оппозиция, которая является слишком разрозненной, беззубой, кастрированной, а поэтому ни на что не влияющей. Патриот Незалежной убежден, что идеи Путина не смогут поддерживать Россию на плаву долгое время, поскольку они уже давно устарели.

"У него – евразийские идеи (Александра) Дугина, трудночитаемые и непонятные. Я считаю, что все эти скрепы, Русь лукошная и все, что с этим связано, – ХХІ век, все должно быть по-другому", – констатировал экс-атошник.

Ранее на том же телеканале он оценил на "двойку" годы правления президента Петра Порошенко, подчеркнув, что украинская власть находится после майдана под внешним управлением, ну, "а экономика лежит". По его словам, фундаментальных преобразований в Незалежной не произошло.

Коротких не первый националист с берегов Днепра лелеющий мечты о развале РФ. Так, лидер партии "Братство" (запрещенная в РФ организация) Дмитрий Корчинский тоже говорил, что Незалежная окончательно победит лишь тогда, когда разрушит Россию и возьмет Москву, а не только вернет Крым и Донбасс.

