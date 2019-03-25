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Раскрыты подробности выдачи российских паспортов на Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Часть бланков уже подвезли

Новоиспеченными гражданами РФ намерены стать жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Правда, им выдадут не внутренние российские, а заграничные паспорта. Процедура будет происходить "по упрощенной схеме".

Ее анонсировали на YouTube-канале "Позывной Север". Ссылаясь на анонимных осведомителей, ведущий в кадре сообщил, что документы, дающие право на российское гражданство, на Донбассе получат в апреле. Специально для этого там появятся временные "паспортные столы". 

"К выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной схеме все готово, – резюмировал автор. Отметив, что "часть бланков уже завезена", добавил. – Они предназначены для военных и госслужащих. Если факт не соответствует теории, тем хуже для факта".

По информации Telegram-канала WarGonzo, временные пункты выдачи развернут на границе с Ростовской областью. Всего их будет три. В случае необходимость, поставят еще. 

Ксения АНДРЕЕВА
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