Часть бланков уже подвезли

Новоиспеченными гражданами РФ намерены стать жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Правда, им выдадут не внутренние российские, а заграничные паспорта. Процедура будет происходить "по упрощенной схеме".

Ее анонсировали на YouTube-канале "Позывной Север". Ссылаясь на анонимных осведомителей, ведущий в кадре сообщил, что документы, дающие право на российское гражданство, на Донбассе получат в апреле. Специально для этого там появятся временные "паспортные столы".

"К выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР по упрощенной схеме все готово, – резюмировал автор. Отметив, что "часть бланков уже завезена", добавил. – Они предназначены для военных и госслужащих. Если факт не соответствует теории, тем хуже для факта".

По информации Telegram-канала WarGonzo, временные пункты выдачи развернут на границе с Ростовской областью. Всего их будет три. В случае необходимость, поставят еще.