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Украина хочет вылезти из нищеты за счет России

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Народный избранник предложил нестандартный выход из тяжелой ситуации

Украинскую продукцию нужно экспортировать в РФ – это поможет Незалежной решить массу собственных экономических вопросов.

"Нужно засунуть ключ в двери и открыть российский рынок – пусть бюджет предприятий снова зарабатывает. А если наполняется бюджет предприятия, то и зарабатывает Украина, так как заводы платят налоги. Таким образом, мы сможем решить проблему с зарплатами, рабочими местами и покупательной способностью наших граждан", –

заявил в эфире телеканала NEWSONE депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. По мнению народного избранника, возобновление украинского экспорта в Россию только усилит позиции Киева. Он также подчеркнул, что сейчас запрещать экспорт в страну, где нужны товары из Украины – это преступление.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о введении запрета на ввоз в страну ряда украинских товаров. На этот шаг российское правительство пошло после того, как в середине декабря 2018 г. Киев продлил действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из России до 2020 года.

Валентина МАЙОРОВА
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