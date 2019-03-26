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Порошенко запретил украинцам плакать из-за Крыма

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной призвал народ к стойкости, несмотря на трудные времена

Петр Порошенко очевидно пришел в ярость от того, что другой кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встать на колени перед Россией, чтобы в подобном положении не находилась его страна. Действующий лидер Незалежной отметил, что украинцам не стоит ползать перед Владимиром Путиным и просить у него прощения.

"Запомните: Москва слезам не верит!"

– заявил Порошенко, во время своего выступления, трансляция которого шла в Facebook

Глава Незалнжой предложил жителям своей страны "альтернативу", намекнув, что их страдания напрасны. Он заявил, как передает телеканал "360", что Киев обсуждает с НАТО возможность вернуть Крым под контроль Украины.

О том, что он готов встать на колени перед Москвой, Зеленский заявил в далеком 2014-м. Правда, теперь шоумену, который, как напоминает агентство НСН, лидирует по всем рейтингам среди кандидатов в президенты Незалежной, пришлось объяснять свои слова. Выборы на Украине пройдут 31 марта. 

Полина ИВАНОВА
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