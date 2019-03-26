Секретный документ выкрали из администрации Порошенко

Преступление расследует СБУ

Дело об исчезновении документа, содержащего государственную тайну, ведут сыщики Службы безопасности Украины (СБУ). Досудебное расследование, начатое в январе 2019 г., только подтвердило, что документ пропал. Украли его или потеряли по халатности сотрудники администрации украинского резидента, предстоит выяснить.

"В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершено потеря документа ... содержащего государственную тайну," – так прокомментировали происшествие "Украинской правде".

Вкратце обстоятельства таковы: в апреле 2015 г. агенты СБУ подготовили доклад "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины". Его распечатали в двух экземплярах, пометили грифом "секретно" и один отправили с курьером лично главе Администрации Петра Порошенко Борису Ложкину.

Прошло 2 с лишним года. Неожиданно СБУ вспомнило про ту историю и направило запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа. Его не оказалось. Более того, он даже не зарегистрирован в базе входящих документов.

Ситуация СБУ не понравилась. Сейчас ее сотрудники проверяют обстоятельства утраты того секретного отчета, а, возможно, и десятков других. Тем более что сейчас к НАБУ возник повышенный интерес. Шутка ли: недавно стало известно, что глава НАБУ Артем Сытник пытался повлиять на американские выборы в 2016 году, вот только ставку сделал не на того кандидата.