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Ополченцы Донбасса спасли от смерти наблюдателей ОБСЕ

Фото: ukroboronprom.com.ua
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Украинские диверсанты готовили атаку с воздуха

Украинские военные заскучали и, дабы вызвать "международный резонанс", выдумали очередную провокацию. Потенциальными жертвами затеи должны были стать наблюдатели ОБСЕ. 

Однако задуманному не суждено было осуществиться – ополченцы Донбасса перехватили беспилотник. К нему силовики прикрепили две мины калибром 82 мм, которые деформировались от удара о землю. Само крепление также имело предназначение. Оно появилось на летательном аппарате "не просто для антуража", заверил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. 

"Основной целью работы БПЛА была фиксация маршрутов проезда патрулей ОБСЕ. Так как к БПЛА были прикреплены мины, то можно с уверенностью заявить, что целью также ставилось не просто ведение разведки, но и физическое устранение сотрудников ОБСЕ",

– заявил Безсонов, говорится на официальном сайте ДНР. По его словам, удар мог привести к печальным последствиям, так как машины наблюдателей бронированы только по бокам. Именно поэтому силовики решили атаковать с воздуха.

Ксения АНДРЕЕВА
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