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Тбилиси подал сигнал Киеву: вступаем в НАТО

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Грузины воодушевились очередной мантрой генсека

Североатлантический альянс примет Грузию в свои ряды, несмотря на претензии Москвы и существующие проблемы с территориями. К такому выводу пришел бывший пресс-атташе посольства Грузии на Украине Бачо Корчилава, заслушавшись речью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который накануне прибыл с визитом в Тбилиси.

Норвежец снова хвалил грузинские власти за их ратный труд на пути к вступлению в блок, подчеркнув, что кавказская страна обязательно в итоге станет членом альянса. В очередной раз Столтенберг не назвал реальных сроков этого светлого дня, как и того, сможет ли Грузия совершить подобный шаг без Абхазии и Южной Осетии. Зато указал, что решение о вступлении в НАТО принимает исключительно Тбилиси и другие члены блока, поэтому "Россия или другая какая-нибудь страна не сможет повлиять на этот процесс", цитирует РИА "Новости" генсека.

Данные слова вызвали раж у грузинского экс-дипломата и он послал флюиды на берега Днепра.

"Это сигнал и для Украины. Все рассказы о том, что в НАТО не берут страны с территориальными проблемами, указания на фактор Москвы и все остальное, – просто белый шум. Это и есть "протесты Москвы", языками местных идиотов", – написал в Facebook Корчилава.

Он считает, что украинцам необходимо понять, что если общество хочет добиться желаемого, то оно его получит.

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe

"Главное идти к этой цели. Грузины идут уже 26 лет, через войны, тяжелые реформы и постоянный фактор Москвы. Украина этот путь может преодолеть легче, чем Грузия", – добавил бывший пресс-секретарь посольства.

Некоторые пользователи скептически отнеслись к словам генсека НАТО (орфография и пунктуация оригиналов):

"Дежурные мантры от Столтенберга", "... Надо чтобы затем следующего президента США был грузин. Тогда все будет".

Напомним, это второй визит норвежцы в Грузию. На сей раз он прибыл понаблюдать за ходом командно-штабных маневров НАТО – Грузия, которые проходят в тбилисском Центре учений и оценок с 18 по 29 марта.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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