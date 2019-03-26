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Украине грозят два технических поражения в отборочной группе ЧЕ-2020

Жуниор Мораес. Фото: www.globallookpress.com
В квалификации Чемпионата Европы за национальную сборную сыграл "ненастоящий" украинец

FIFA может засчитать Украине "технарь" против команд Португалии и Люксембурга из-за нарушения правил при натурализации игрока.

Как пишет португальский портал Maisfutebol, проблемы у "жевто-блокитных" возникли с 31-летним бразильцем Жуниором Мораесом, который с прошлого года играет за донецкий "Шахтер" на правах аренды.

Мораес дебютировал в составе украинской сборной в матче против португальцев (0:0) и сыграл с Люксембургом (2:1). Согласно статье 7 FIFA Мораес должен был прожить на Украине пять лет подряд, чтобы Украина получила право призвать его под свои знамена. Однако до заветной пятилетки Мораесу не хватило четырех месяцев. В 2017 году он уехал в Китай и выступал там составе местного клуба "Тяньдзинь Цюаньдзянь" с февраля по июнь.

Если санкции против Украины будут приняты, то сборная потеряет сразу 4 очка, пишет телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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