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FIFA может засчитать Украине "технарь" против команд Португалии и
Люксембурга из-за нарушения правил при натурализации игрока.
Как пишет португальский портал Maisfutebol, проблемы у "жевто-блокитных" возникли с 31-летним бразильцем Жуниором Мораесом, который с прошлого года играет за донецкий "Шахтер" на правах аренды.
Мораес дебютировал в составе украинской сборной в матче против португальцев (0:0) и сыграл с Люксембургом (2:1). Согласно статье 7 FIFA Мораес должен был прожить на Украине пять лет подряд, чтобы Украина получила право призвать его под свои знамена. Однако до заветной пятилетки Мораесу не хватило четырех месяцев. В 2017 году он уехал в Китай и выступал там составе местного клуба "Тяньдзинь Цюаньдзянь" с февраля по июнь.
Если санкции против Украины будут приняты, то сборная потеряет сразу 4 очка, пишет телеканал "360".
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