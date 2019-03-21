Политический скандал грозит лишить украинцев помощи из США

Украина плела интриги против команды президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2016 года. Об этом сообщил сам лидер Соединенных Штатов.

"С исчезновением российского заговора появляется украинский заговор в пользу Клинтон", – написал Трамп в Twitter.

Американский президент, уже уставший отнекиваться от обвинений, что его привела в Белый дом рука Кремля, обратил внимание подписчиков на статью журналиста издания The Hill Джона Соломона. Соломон на днях беседовал с генпрокурором Украины Юрием Луценко, и тот сообщил, что инициировал уголовное дело о возможном вмешательстве украинцев в президентские выборы-2016 в США.

Речь, видимо, о главе Национального антикоррупционного бюро Украины Артеме Сытнике. Недавно в Киеве всплыла аудиозапись, на которой Сытник признается, что в 2016 г. "помогал не тому кандидату", передает РИА ФАН.

Это признание переворачивает с ног на голову всю историю с иностранным вмешательством в американские выборы. Уже три года противники Трампа пытаются "пришить" ему связи с Москвой и параллельно накладывают санкции на Россию. А оказывается, рыльце в пушку у кандидата демократов Хиллари Клинтон и властей Украины.

Похоже, американские денежки в виде финансовой помощи Вашингтона Киеву, в том числе $10 млн на усиление ВМС, уплывают от украинских властей.