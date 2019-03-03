В США заявили о том, что глава России якобы помогает американскому коллеге писать выступления

Американцы, недовольные своим президентом, продолжают выискивать поводы для того, чтобы обвинить его в сотрудничестве с россиянами. Теперь эксперты уверяют, что Владимир Путин подготовил Дональду Трампу речь для съезда консерваторов.

Глава Белого дома обругал на встрече Минюст и Конгресс. Однако аналитик CNN Саманта Виноград уверена, что лидер американцев распространял дезинформацию не просто так.

"Похоже, что Владимир Путин написал ему речь",

– цитирует смелое заявление Виноград портал Mediaite.

При этом она считает, что Трамп намеренно уничтожает эти организации.

