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Американцы, недовольные своим президентом, продолжают выискивать поводы для того, чтобы обвинить его в сотрудничестве с россиянами. Теперь эксперты уверяют, что Владимир Путин подготовил Дональду Трампу речь для съезда консерваторов.
Глава Белого дома обругал на встрече Минюст и Конгресс. Однако аналитик CNN Саманта Виноград уверена, что лидер американцев распространял дезинформацию не просто так.
"Похоже, что Владимир Путин написал ему речь",
– цитирует смелое заявление Виноград портал Mediaite.
При этом она считает, что Трамп намеренно уничтожает эти организации.
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