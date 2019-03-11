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Трамп просит денег на борьбу с Россией

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер не хочет, чтобы союзники Вашингтона закупали российское вооружение

Президент США Дональд Трамп представил в Конгрессе США проект бюджета на 2020 финансовый год, в котором просит выделить $500 млн на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе и Центральной Азии.

В документе отмечается, что эта сумма пойдет на "продвижение общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США; поддержку странам-партнерам в их усилиях по переходу от российской военной техники, в частности в рамках иностранного военного кредитования; помощь в устранении слабых мест в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли".

Также Трамп считает необходимым сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с РФ и Китаем.

"Бюджет способствует укреплению боеготовности, ставя в приоритет стратегическое соперничество с Китаем и Россией", – говорится в документе.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Общий объем бюджета составляет $4,7 триллиона. В частности, хозяин Белого дома просит увеличить военное финансирование почти на 5% – до $750 млрд, из которых $9,6 млн планируется направить на повышение кибербезопасности. При этом документпредполагает сокращение иностранной помощи на $13 миллиардов.

Не забыл Трамп своего любимого конька – в его планах выделение $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Между тем, как пишет Reuters, Конгресс скорее всего отклонит проект. По данным агентства, в воскресенье лидеры демократов уже предостерегли президента от повторения войны за финансирование, которая разгорелась в конце 2018 года, что привело к пятинедельному шатдауну - частичной приостановке функционированию правительства США. Тогда противоречия между Трампом и законодателями возникли именно из-за стены на мексиканской границе и выделением на ее строительство денег. В конце января американский лидер все-таки согласился подписать принятый Конгрессом временный бюджет.

Елена УСОВА
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