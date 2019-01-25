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Дональд Трамп в скором времени может сделать заявление по шатдауну и пойти на компромисс, не дожидаясь выделения средств на строительство стены на мексиканской границе.
Об этом в пятницу, 25 января, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на информированные источники в Конгрессе и администрации президента.
Возможно, речь идет о достижении краткосрочного компромисса. По мнению одного из источников, работа правительства может возобновиться на 3 недели.
Ранее сообщалось, что американский президент не станет менять свою позицию и даже может пойти на введение в стране чрезвычайного положения.
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