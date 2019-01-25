Глава Белого дома начнет возводить заграждение в обход Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект, по которому в стране примут чрезвычайное положение. Это позволит лидеру американцев добиться того, о чем он уже давно мечтает, и заставить государство выделить из резервных фондов $7 млрд на его проект, несмотря на растущее недовольство общества. В таком случае строить объект будут силами инженерных войск Америки.

С документом, в котором говорится о том, что количество нелегальных мигрантов из Мексики достигло уровня, угрожающего национальной безопасности США, ознакомились журналисты CNN. Даже если режим ЧП примут, у противников Трампа будет шанс предотвратить строительство стены с помощью Верховного суда.

Президент США приказал начать этот процесс после того, как Сенат отказался от его предложения закончить так называемый "шатдаун" – вынужденную приостановку работы правительственных ведомств из-за невозможности согласовать бюджет страны. При этом Трамп заявил, как напоминает телеканал "360", что не будет менять своей позиции, несмотря на решение конгрессменов, и рассмотрит этот документ при условии, что в него войдет пункт о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Сенаторы же пытаются сделать так, чтобы преодолеть "шатдаун" и восстановить выплату зарплаты сотрудникам бюджетных организаций в трехнедельный срок. При этом администрация президента заставила бесплатно выйти на работу 50 тысяч человек из 800 тысяч сотрудников.

Все это способствует тому, что возмущение и неодобрение действиями Трампа растет и его рейтинг доверия резко снижается. В январе, по данным агентства Associated Press, деятельность главы Белого дома одобрило 34% американцев, тогда как в декабре этот показатель был на 8% выше.

Трамп также пытался найти компромисс с демократами, которые блокируют воздвижение ограды. Он предлагал отстрочить депортацию участников программы DACA, согласно которой тех, у кого есть дети, не депортируют. Президент США заявил о том, что мигрантам стоит разрешить остаться в стране на 3 года и дать работу. Однако политики оказались против этого, так как в таком случае мексиканцы получат право претендовать на гражданство.