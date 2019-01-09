Ситуация на грани ЧП: Трамп требует закрыть Америку

Лидер страны выступил с экстренным заявлением к своим соотечественникам

Президент США Дональд Трамп впервые обратился к американцам из Овального кабинета, чтобы заставить Конгресс выделить $5,7 млрд на строительство физической ограждения от Мексики. Глава Белого дома в своем эмоциональном послании рассказал о том, что страна страдает из-за нелегальных мигрантов и наркоторговцев.

Президент США уверен, что приток мексиканцев уже угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, ведь те постоянно убивают людей – как американцев, так и других мигрантов. Трамп, как передает агентство Reuters, пригласил членов Конгресса на встречу, чтобы вновь обсудить вопрос финансирования стены.

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По словам лидера США, сооружение быстро себя окупит, ведь объем торговли наркотиками, которые попадают в страну, составляет 500 млрд долларов. Эта сумма намного меньше той, что требуется для строительства преграды на границе. Более того, новое торговое соглашение между США и Мексикой также покроет расходы на воздвижение этого объекта.

В декабре 2018 г. Конгресс США не принял бюджет страны, так как в документ входил пункт о том, чтобы выделить деньги на строительство стены. Из-за этого некоторые ведомства страны не работают. В начале января 2019-го Трамп пригрозил ввести военное положение, чтобы получить необходимые средства для своей цели.