Трамп угрожает закрыть границу с Мексикой

Президент США объявил Конгрессу ультиматум

Глава Белого дома заявил, что если демократы не позволят профинансировать возведение стены с Мексикой, то ему ничего другого не останется, как пойти на крайние меры. Дональд Трамп устал терять миллиарды долларов, поэтому хочет запереть южную границу страны на замок.

Лидер американцев также сообщил, что к подобному решению приведет и отказ демократов-обструкционистов изменить "нелепые" иммиграционные законы, которыми "обременены" Соединенные Штаты. Трамп посетовал на то, что могут существовать Конгресс и президент, которые бы "одобрили такое".

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Глава США отметил, что страна теряет "огромную сумму" – $75 млрд на торговлю с Мексикой в рамках НАФТА. По его мнению, закрытие границы принесет государству прибыль.

"Либо мы строим стену, либо закрываем южную границу. Верните нашу автомобильную промышленность обратно в США, где ей и место. Вернитесь к предыдущей версии НАФТА, когда такое множество наших компаний и должностей еще не были так глупо отправлены в Мексику", – возмутился Трамп на своей официальной странице в Twitter.

Многие федеральные ведомства США, как отмечает агентство РИА "Новости", приостановили работу 22 декабря из-за того, что Конгресс не согласовал бюджет страны. Трамп же отказывается подписывать документ, пока в него не включат пункт о $5 млрд на финансирование стены на границе с Мексикой. Демократы же не готовы это одобрить. Сенат США вновь рассмотрит бюджет 2 января.