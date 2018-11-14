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Укрепления, которые США построили на американо-мексиканской границе, не очень-то защищают Соединенные Штаты от вторжения нелегалов. На стене у города Тихуана в Мексике висят уже десятки мигрантов, пытающихся улучить момент и пробраться в Америку. А за ними – еще тысячи желающих.
По данным телеканал Fox News, накануне к границе Мексики со штатом Калифорния на 9 автобусах прибыли 360 выходцев из стран Центральной Америки. Все они мечтают жить и работать в США, но легальным путем им туда не попасть. Вот и караулят они, когда американский патруль отвернется.
Журналисты сообщают, что несколько человек перелезли через стену, но не рискнули бежать вглубь страны и вернулись обратно на мексиканскую сторону. Между тем к границе подходит колонна из 5 тысяч мигрантов. Пока прибывающих размещают в местных приютах, но на всех мест, понятно, не хватит.
США уже усилили меры безопасности, укрепили забор витками колючей проволоки, сообщает Telegram-канал RT. Пограничники готовы выполнить указание президента Дональда Трампа и не допустить в страну нелегалов.
В конце прошлой недели Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам. Это противоречит закону о гражданстве от 1965 г., согласно которому любой иностранец может подать прошение о получении убежища в США, невзирая на то, каким путем он попал в страну и как долго в ней находится нелегально.
Ранее глава Белого дома решил изменить правило предоставления американского гражданства детям, родившимся на территории США.
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