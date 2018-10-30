Хозяин Белого дома посягнул на закон стопятидесятилетней давности

Америка на пороге революционного события – президент Дональд Трамп намерен подписать указ, который отменит право для детей иностранцев получать американское гражданство всего лишь на основании того, что они родились на территории США. Об этом сегодня лидер нации сообщил в эфире телепрограммы Axios on HBO.

"Мы единственная страна в мире, куда человек приезжает, рожает ребенка, и ребенок, по сути, становится гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами… Это нелепо. Это нелепо, и это должно закончиться", – возвестил Трамп.

Не успело эхо его слов добраться до мексиканской границы и до каждого американского родильного дома, как уже пришла поддержка президенту от его товарищей.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (Южная Каролина) написал в Twitter, что внесет на рассмотрение Конгресса законопроект об отмене права длиною в 150 лет получения американского гражданства для детей нелегальных мигрантов, родившихся в США.

"Наконец-то президент желает взяться за эту абсурдную политику предоставления гражданства по праву рождения. Соединенные Штаты – одна из двух развитых стран в мире, которые предоставляют гражданство на основе места рождения. Эта политика является магнитом для нелегальной иммиграции, не соответствует тенденциям развитого мира, ей нужно положить конец. Я планирую внести законопроект в соответствии с теми же принципами, что и в предложенном указе президента Дональда Трампа", – уведомил общественность Грэм.

Напомним, любимая иностранцами и нелегалами, попадающими правдами и неправдами в Штаты специально рожать детей там ради получения американского паспорта для своих чад, 14-я поправка к конституции была принята после окончания гражданской войны в США, 9 июля 1868 года. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Какую вторую развитую страну мира имел в виду сенатор, сложно понять. Можно предположить, что Германию, поскольку именно здесь с 2000 г. власти признали верховенство права почвы, но при условии, что кандидат проведет в ФРГ от 8 лет.