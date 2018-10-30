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Рожать в США станет невыгодно

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Kleponis
Иностранцев оставят без американского гражданства

Россиянок, которые рвутся на другой континент с определенной целью, ждет разочарование. В основной массе за океан отправляются рожать, чтобы обеспечить долгожданному чаду американское гражданство.

Однако хозяин Белого дома Дональд Трамп грозится прикрыть лавочку. Он решил издать закон, который отменяет раздачу такого ценного гражданства направо и налево.

Согласно документу, его не получат младенцы, появившиеся на свет в США в семьях незарегистрированных мигрантов.

"Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребенка, а потом этот ребенок становится гражданином Соединенных Штатов... со всеми преимуществами... Это нелепо, этому нужно положить конец", – цитирует американского лидера Axios.

Оксана ПОДТУРКИНА
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