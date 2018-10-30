В США начнется война

Раскол Америки обернется кровопролитием

Президентские выборы 2020 г. способны расколоть американское общество и даже вызвать в стране гражданскую войну.

С таким предостережением выступил профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон в The Sunday Times.

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По мнению историка, культурный конфликт в Соединенных Штатах все более и более обостряется, можно уже говорить о том, что гражданская война между сторонами бушует в Сети. Не добавляют оптимизма и недавние происшествия с рассылкой бомб противникам действующего президента Дональда Трампа. Они свидетельствуют о том, что противоречия в обществе серьезно обострились.

Историк из Техасского университета Эмили Уэйлен проанализировала риск гражданской войны в статье, вышедшей на портале Task&Purpose.

Свои выводы она обосновала на подходе журналиста Джонатана Рэндала, предсказавшего гражданскую войну в Ливане.

Уэйлен подчеркивает, что хотя США и Ливан – абсолютно разные государства, нужно иметь в виду, что гражданские войны вспыхивают в разных странах – больших и маленьких, богатых и бедных.

В 1974 г. Рэндал разработал своего рода "детектор", позволивший ему предугадать гражданскую войну почти за год до ее начала. Основываясь на нем, Уэйлен считает, что поводы для беспокойства у американцев имеются. Она также сетует, что глава Белого дома – грубиян, а правительство – неэффективно. Все это, по мнению ученого, делает гражданскую войну в США возможной, хотя и не неизбежной.