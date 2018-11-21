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Военным США разрешили стрелять на границе с Мексикой

Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне нашли достойный барьер для защиты страны от нежелательных мигрантов

Американским военным, размещенным на границе Штатов с Мексикой, разрешено при необходимости открывать огонь на поражение. Соответствующий меморандум был одобрен накануне вечером.

Как пишет сегодня Military Times, "кабинетный приказ" подписал глава аппарата Белого дома Джон Келли, а не президент страны Дональд Трамп. Это позволяет "контингенту Минобороны США совершать те действия по обороне, которые министр обороны считает необходимыми" для защиты сотрудников пограничного контроля.

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Речь идет, в том числе, об "использовании силы (включая огонь на поражение при необходимости), контроле толпы, временном задержании и коротком обыске".

По информации издания, в случае применения оружия Вашингтон может столкнуться с нарушением закона Posse Comitatus Act от 1878 г., согласно которому военным на территории Соединенных Штатов запрещено брать на себя полицейские функции.

Сейчас на американо-мексиканской границе находятся около 5 тысяч 900 военнослужащих и 2 тысяч 100 сотрудников Национальной гвардии США.

Такие меры приняты в связи с приближением к рубежам Штатов каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки. По последним данным МВД Мексики, в районе приграничных городов Тихуана и Мехикали сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора, пишет РИА "Новости". Часть из шедших в караване людей вернулась на родину или решила остаться в Мексике.

Еще в начале ноября Трамп заявлял, что американские военные могут открыть огонь по мигрантам, если те начнут бросать в них камни, поскольку их надо рассматривать как оружие.

"Мы не собираемся это терпеть. Они станут кидать камни в наших военных – наши военные отвечают. Мы будем рассматривать – я говорю (военным), рассматривайте это (камни) как винтовку. Если они бросают камни, как бросали в мексиканскую полицию, я говорю, считайте это (стрельбой из) винтовки", – сказал тогда президент.

Многие американские СМИ интерпретировали его слова именно как разрешение открыть огонь по беженцам.

Елена УСОВА
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